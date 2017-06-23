Denizli’de bayramın ilk iki günü fırınlar ekmek üretmeyecek

Denizli Fırıncılar Odası, bayramda ekmek üretimiyle ilgili açıklama yaptı. Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, bayramın ilk iki günü fırınların ekmek çıkarmayacağını söyledi. Vatandaşın ekmek sıkıntısı yaşamamaları için tedbir aldıklarını belirten Kardaban, fırınların arife günü tam mesai ile çalışacaklarını ve ihtiyaç kadar ekmek üretimi yapacaklarını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Karadaban, "Mübarek Ramazan Bayramı’nda fırınlarda çalışan işçilerimizin bayram tatili yapabilmeleri için bayramın birinci ve ikinci günü yani 25-26 Haziran günlerinde fırınlarımızda ekmek çıkmayacaktır. Bayramın üçüncü günü işçisini temin eden fırınlarımız çalışacaklardır" dedi.

Öte yandan vatandaşlar ise karara destek vererek, fırıncıların Ramazan ayı boyunca yoğun çalıştığını, tatil yapılmasının doğal olduğunu söyledi.