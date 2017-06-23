Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 13:00

Denizli’de bayramın ilk iki günü fırınlar ekmek üretmeyecek

Denizli Fırıncılar Odası, Ramazan Bayramı’nın ilk iki gününde ekmek üretilmeyeceğini duyurdu.

Denizli’de bayramın ilk iki günü fırınlar ekmek üretmeyecek

23 Haziran 2017 13:00


Denizli Fırıncılar Odası, bayramda ekmek üretimiyle ilgili açıklama yaptı. Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, bayramın ilk iki günü fırınların ekmek çıkarmayacağını söyledi. Vatandaşın ekmek sıkıntısı yaşamamaları için tedbir aldıklarını belirten Kardaban, fırınların arife günü tam mesai ile çalışacaklarını ve ihtiyaç kadar ekmek üretimi yapacaklarını belirtti.


Yazılı açıklama yapan Karadaban, "Mübarek Ramazan Bayramı’nda fırınlarda çalışan işçilerimizin bayram tatili yapabilmeleri için bayramın birinci ve ikinci günü yani 25-26 Haziran günlerinde fırınlarımızda ekmek çıkmayacaktır. Bayramın üçüncü günü işçisini temin eden fırınlarımız çalışacaklardır" dedi.


Öte yandan vatandaşlar ise karara destek vererek, fırıncıların Ramazan ayı boyunca yoğun çalıştığını, tatil yapılmasının doğal olduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
DENİZLİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!