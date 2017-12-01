Hastane Başhekimi Uzman Doktor Yusuf Polat, "Anne tedavisi bitip sağlığına kavuştuktan sonra bebeğini bırakıp, Marmaris’teki tatiline devam etmiştir. Haftada bir gün gelerek çocuğu görmüştür. Yurt dışı hasta birim fiyatı neyi gerektiriyorsa, o şekilde faturalandırma yapılmıştır" dedi.

İngiltere’den Türkiye’ye tatil için gelen İngiliz Adele Blake (28), Muğla’nın Marmaris ilçesinde hamileliğinin 26’ncı haftasında doğum sancılarının ardından, Denizli’deki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalenin ardından sezaryenle doğum yapan Adele Blake’nin prematüre kız bebeği Ayda Ward, yoğun bakıma alındı. İddiaya göre, anne Adale Blake ve 19 yaşındaki kocası Brandon Ward, hastanenin kendilerine çıkardığı 94 bin euro’luk faturayı ödeyebilmek için ülkelerinde bağlı bulunduğu sigorta şirketiyle irtibata geçti. Ancak çiftin bağlı bulunduğu sigorta şirketi, bu talebi reddetti. Bunun üzerine çift, durumu hastane yetkililerine iletti.

Hastanenin 94 bin euro’luk faturayı ödememeleri nedeniyle 3 ay bebeğin rehin aldığını iddia eden İngiliz çift, yönetimin ayrıca çiftin pasaportlarına da el koyduğunu ve anneye günde en fazla 10 dakika bebeğini görme izni verdiğini ileri sürdü.

"Tedavisi toplamda 78 gün devam etti"

İddialar üzerine açıklama yapan Hastane Başhekimi Uzman Doktor Yusuf Polat, annenin 29 Haziran 2017’de erken doğum tanısı ile geldiğini, anne ve bebeğin ciddi hayati tehlike taşıdığının tespit edildiğini söyledi.

Marmaris’te riskli gebelik şartlarının olmaması nedeniyle annenin kendilerine sevk edildiğini belirten Başhekim Polat, "Annenin ve bebeğin hayati tehlikeleri göz önünde bulundurulup kadın doğum uzmanınca acil müdahale ile sezaryen ile doğumu gerçekleştirilmiştir. Anne doğum sonrası serviste 1-2 gün takip edilmiş ve sonrasında o da sağlığına kavuşturularak taburcu edilmiştir. 27 haftalık 1050 gram doğan bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınmıştır. 25 gün solunum cihaz desteği ile takip edilmiştir. Yeni doğan reflekslerinin gelişmemesi akciğerlerinin tam gelişmemesi nedeniyle oksijen ihtiyacının devam etmesi, çok düşük doğum ağırlığı, beslenme sorunlarının geçilememesi ve emme refleksinin gelişmemesi nedenleri ile tedavisi toplamda 78 gün devam etti. Bebek yaş olarak 38’inci haftasında 2 kilo 400 gram olarak taburcu edildi. Tedavisi bittikten sonra anne ve babasıyla memleketi İngiltere’ye gönderilmiştir" diye konuştu.

"Doğumdan sonra anne bebeğini bırakıp tatile devam etti"

Annenin doğumun ardından bebeğini bırakıp Marmaris’e giderek tatiline devam ettiğini ileri süren Başhekim Polat, çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerinin ortalama hastane yatış süresinin 2-4 ay arasında değiştiğini dile getirdi. Polat, "Anne tedavisi bitip sağlığına kavuştuktan sonra bebeğini bırakıp, Marmaris’teki tatiline devam etmiştir. Haftada bir gün gelerek çocuğu görmüştür. O bir gün zarfından da gerekli bilgilendirme yapıldığı gibi çocukla ilgili anneye telefonda da gerekli bilgilendirme yapılmıştır" dedi.

"Sağlık Bakanlığına uygun olarak yaptık"

Sağlık Bakanlığının uyguladığı yurt dışı hasta fiyatlandırmasına uygun olarak faturalandırma yaptıklarını belirten Polat, "Ödeme konusunda da Sağlık Bakanlığının uyguladığı yurt dışı hasta tarifesi üzerinden faturalandırma yapılmıştır. Aradaki sigorta acentasına bilgilendirme yapılmıştır. Sigorta acentası ödeme taahhüdünde bulunduğu için ödeme ile ilgili aileyle bir sıkıntı kalmamıştır. Bu tür hastalar uzun soluklu tedavi ve yoğun bakım şartları gerektiren hastalar olduğu için bunların maliyeti oldukça yüksek oluyor. Yurt dışı hasta birim fiyatı neyi gerektiriyorsa, o şekilde faturalandırma yapılmıştır. Ancak aile İngiltere’ye giderken, sigorta şirketleriyle sorunlarının olduğunu, onları çözüp bize döneceğini söyledi. Muhtemelen o sorunlar çözülemedi ve ödeme konusunda sıkıntı yaşadılar. Bu ödemeyi yapmamak için böyle yollara başvurduklarını düşünüyoruz. Bu ilk değil, inşallah son olur" şeklinde konuştu.

"Ülkenin sağlık turizmine yönelik bir engelleme girişimidir"

Annesinin sahiplenmediği bir çocuğun başında 24 saat başında beklediklerini belirten Polat, "Bu, ülkemizin sağlık turizmi konusunda kat ettiği mesafenin engellenmesi için yapılmış olabilir. Aynı zamanda hastanemizin ülkemizdeki itibarı üzerinde yapılmış bir şey olabilir. Ancak biz yaptığımız işten eminiz. Annesinin sahiplenmediği bir çocuğu biz yoğun bakım şartlarında sahiplendik, 24 saat başında durduk. Bin gramın altında doğan bir çocuğu sağlığına kavuşturduk, 2 kilo 400 gram olarak taburcu ettik ve şuana kadar bir kuruş para almış değiliz" ifadelerine yer verdi.