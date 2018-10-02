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Denizli'de ‘bebek dostu' hastaneler sertifikalarını aldı

1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası kapsamında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” kapsamında ‘Bebek Dostu Ünvanı’ almayı hak etmiş olan hastanelere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası kapsamında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” kapsamında ‘Bebek Dostu Ünvanı' almayı hak etmiş olan hastanelere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.


Denizli Devlet Hastanesi'ne bağlı Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği toplantı salonunda düzenlenen programda İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ‘Bebek Dostu Ünvanı'na sahip olmuş 1 üniversite, 9 kamu ve 2 özel hastaneye olmak üzere toplamda 12 hastane yetkilisine sertifikalarını teslim etti.


Sağlık Bakanlığı'nca 1991 yılından beri UNICEF işbirliğinde Anne Sütünün teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı yürütülüyor. Program kapsamında "bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaşına kadar devam etmesi amaçlanıyor. Eğitim alan ve hastanelerinde doğru anne sütü uygulamalarını yerleştiren hastaneler ziyaret edilerek, uluslararası düzeyde hazırlanmış standart bir form çerçevesinde değerlendirilmekte ve başarılı uygulamalar yapan hastaneler "Anne Sütü Komitesi " kararı ile "Bebek Dostu Hastane" olarak belgelendiriliyor.

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