Necla-Ergün Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törene Valimiz Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve sertifika almaya hak kazanan okul müdürleri katıldı. “Beslenme Dostu Okul Projesi” ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkartılması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 21 Ocak 2010 tarihinde imzalanan protokol ile Beslenme Dostu Okul Sertifikası 3 yıl süre ile geçerli olduğu kaydedildi. Okullarda her öğretim yılında en az bir kez denetim yapıldığı ve şartları tutmayan okullara gerekirse uygun süre verilerek yeniden denetlendiği, uygun olmayanların ise sertifikalarının iptal edildiği kaydedildi.

Verilen sertifikalar ile birlikte Denizli genelindeki toplam 795 eğitim kurumunun yüzde 63’ünün (499 okul) Beyaz Bayrak Sertifikası ve yüzde 16’sının da (129 okul) Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip olduğu kaydedildi.

“Denizli örnek bir şehrimiz”

Gerçekleştirilen törende konuşan Vali Karahan, okulların toplum hayatında önemli bir yerinin olduğunu ve insanların, çocukların ve öğrencilerin uzun süreler geçirdikleri yerler olduğunu ifade etti. Vali Karahan, “Maalesef çocuklarımızın okul dışında serbestçe gidebilecekleri alanlar nerdeyse hiç kalmadı. Ne mahalle kaldı ne sokak kaldı. Denizli örnek bir şehrimiz. Gezdiğimiz okullarda da onu görüyoruz. Gerçekten okullarımız tertipli düzenli temizliği de iç açıcı. Öğrencilerimizin çok rahatlıkla barınabildiği bir yer. Bu da tabi ki okul idaresinin öğretmenlerin ve öğrencilerin dikkatiyle olan gelişmeler. Hepinizi tebrik ediyorum. Rakamlar yüzde yüz artacak ama önemli olan bu standartları devamlı tutabilmek ve okul dışındaki hayatlarında da çocuklarımızın bu kriterlere uygun hayat tarzının devamını sağlayabilmek” dedi.