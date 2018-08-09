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09 Ağustos 2018 16:13

Denizli’de bin 362 adet kaçak gözlük ele geçirildi

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda valizler içerisine gizlenmiş halde değişik marka, renk ve modellerde bin 362 adet kaçak optik ve güneş gözlüğü ele geçirildi.

Denizli’de bin 362 adet kaçak gözlük ele geçirildi

09 Ağustos 2018 16:13


Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Polis ekipleri kentte faturasız ve irsaliyesiz kaçak yollarla toptan temin edilen gerçeğe yakın görünümlü ve orijinal markaların da bulunduğu kaçak gözlüklerin satışını yapmak isteyen ve kendisine pazarlamacı olarak tanıtın bir şahsı tespit etti. Ekipler daha sonra şüpheli şahsın bulunduğu aracı takibe aldı. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra görevli ekiplerce şüphelinin içerisinde bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda aracın bagaj kısmındaki valizler içerisine özel kutularda gerçeğe yakın üzerlerinde barkod, marka amblemleri olan değişik marka, renk ve modellerinde bin 362 adet kaçak optik ve güneş gözlüğü ele geçirildi.




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