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29 Nisan 2018 17:19

Denizli’de binlerce mesir macunu dağıtıldı

Denizli’nin Merkezefendi Belediyesi tarafından sağlıklı yürüyüş ve tıp günü etkinleri çerçevesinde binlerce mesir macunu dağıtıldı.

Denizli’de binlerce mesir macunu dağıtıldı

29 Nisan 2018 17:19


Merkezefendi Belediye tarafından "Merkezefendi Sağlık İçin Baharda Yürüyor" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Yaklaşık 8 bin kişinin katılımıyla yapılan yürüyüş sonrası ise 4. Merkezefendi Tıp Günü kutlamaları yapıldı. Programda konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın spor yapması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık bu yürüyüşü gelecek yıllara nasıl taşırız onun üzerinde çalışıyoruz. Yürüyüş etkinliğimizin sonrasında Merkezefendi Belediyemizin ismini aldığı tıp alimi Merkez Efendi Hazretleri 41 çeşit ayrı özden oluşan mesir macununun mucididir. Merkezefendi Hazretleri, Saruhan Mahallemizde doğmuştur. Manisa’da uzun yıllar yaşamını sürdürmüş ve İstanbul’da vefat etmiştir. İslam alimi ve tıp alimi Merkezefendi Hazretleri’ni minnetle yad ediyoruz" dedi.


Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve diğer protokol üyeleri tarafından vatandaşlara binlerce mesir macunu dağıtıldı.




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