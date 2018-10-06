Denizli'de bir evin çatı katında yangın çıktı

Denizli'de bir vatandaş evinin bacasını temizlediği sırada evin çatısında yangın çıktı. Yangında evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Bekilli ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde bulunan bir evde yangın çıktı. İddiaya göre, M.D. isimli bir şahıs evinde baca temizliği yaparken çatı kısmında yangın meydana geldi. M.D durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekipleri çatı kısmında çıkan yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Söndürülen yangın sonrası itfaiye ekipleri evde soğutma çalışmaları yaptı. Yangında evin çatı kısmı çökerken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.