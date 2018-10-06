İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de bir evin çatı katında yangın çıktı

Denizli’de bir vatandaş evinin bacasını temizlediği sırada evin çatısında yangın çıktı.

Denizli'de bir vatandaş evinin bacasını temizlediği sırada evin çatısında yangın çıktı. Yangında evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Bekilli ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde bulunan bir evde yangın çıktı. İddiaya göre, M.D. isimli bir şahıs evinde baca temizliği yaparken çatı kısmında yangın meydana geldi. M.D durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekipleri çatı kısmında çıkan yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Söndürülen yangın sonrası itfaiye ekipleri evde soğutma çalışmaları yaptı. Yangında evin çatı kısmı çökerken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.