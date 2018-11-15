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Denizli'de bir iş yeri alevlere teslim oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Korucuk Mahallesi'nde daha önce eğlence mekanı olarak kullanıldığı öğrenilen bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın bağlı Kayalık, Akkale, Akköy, ve Gümüşler şubesi ekipleri sevk edildi. 8 araç ve 23 itfaiye personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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