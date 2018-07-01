Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 19:35

Denizli’de bisikletçiler iki günde 133 kilometrelik parkuru tamamladı

Denizli’nin Çivril ilçesinde ikincisi düzenlenen bisiklet festivalinde 250 bisikletçi 133 kilometrelik parkuru tamamladı.

Denizli’de bisikletçiler iki günde 133 kilometrelik parkuru tamamladı

01 Temmuz 2018 19:35


Çivril Akdağ İzcilik ve Doğa Kulübü (AKİDAK) tarafından organize edilen, Çivril Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Çivril 2. Bisiklet Festivali tamamlandı. Üç gün süren festivale ulusal bisiklet kulüplerinden sporcular ile AKİDAK üyesi yaklaşık 250 bisikletçi katıldı.


29 Haziran Cuma gün Çivril Belediyesinin önünde toplanan 250 bisikletçinin festival alanına yürüyüşüyle başlayan festival Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Festivalin ilk günü Ahmetçik Mesireliği’nde bisikletçilerin kamp alanında düzenledikleri şehir içi bisiklet turu ile tamamlandı.


Festivalde ikinci gün Çivril, Işıklı, Akdağ, Kocayayla parkurundan oluşan ‘İki Teker Sana Yeter’ teması kapsamında 77 kilometrelik bisiklet yolu geçildi. Sabah kahvaltının ardından 08.30’da başlayan parkur öğleden sonra 16.00 gibi tamamlandı. İkinci gün etkinlikleri sporcuların dinlenmesi ve akşam yemeğinin ardından mesirelik alanda düzenlenen konser ve eğlence ile sona erdi. Festivalin son günü etkinliğe katılan sporcular 53 kilometrelik ‘Pedalları Doğa İçin Çevir’ projesi kapsamında Çivril Işıklı Gölü etrafı parkurunu geçtiler.


Festival, sporcuların kamp yerinde yediği akşam yemeğinin ardından sona ererken AKİDAK Başkanı Erkan Atila, kulüp ve sporculara festivale katıldıkları için, desteklerinden dolayı da Çivril Belediyesine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç