Denizli'de bitki sağlığı çalışmaları değerlendirildi

Zirai karantina çalışmaları, hasat öncesi pestisit denetimleri, eğitim, kontrol gibi bitki sağlığı çalışmaları hakkında sunumların yapıldığı toplantıda 2018 yılı içinde yapılan uygulamalar ve görülen eksiklikler ilçe bazında dile getirilirken 2019 yılı bitki sağlığı programı ve uygulama prensipleri de görüşülerek ilçelerin programları tekrar gözden geçirildi. Özellikle yağış ve sıcaklık başta olmak üzere yıl içinde iklimde ciddi dalgalanmalar yaşandığı, bu durumun bitkilerin fizyolojisi ile hastalık ve zararlıların biyolojisi üzerine etkilerinin bitkisel üretime olan etkilerinin değerlendirildiği toplantıda, 2019 yılında alınması gereken tedbirlerin, kış döneminde yapılacak olan çiftçi eğitim toplantılarıyla kentteki üreticileri ile paylaşılacağı belirtildi. Toplantıda konuşan Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, değişen iklim şartları sebebiyle bitkisel ve hayvansal üretimin günden güne zorlaştığını belirterek, “Tarım teşkilatı olarak her duruma hazırlıklı olmalıyız. Sahada gerekli tüm önlemleri alarak ve gerekli duyuruları yaparak her şartta üreticilerimizin mümkün olan en üst seviyede verim almalarını sağlamalıyız. Onun için daha fazla gayret sarf etmeli ve sürekli arazide, çiftçimizin yanında olmalıyız” dedi.