Denizli’de camiye yıldırım düştü

Yıldırımdan dolayı caminin elektrik panosu yanarak, tesisat kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi’ndeki Ertuğrulgazi Camii’nin minaresine akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından yıldırım düştü. Camide paratoner olmasına rağmen yıldırımdan kaynaklı elektrik toprağa iletilemeyince caminin bodrum katında bulunan elektrik panosu alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen itfaiye ekipleri, panodaki yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler tarafından dumanla kaplanan bodrum kata dumanın tahliyesi için büyük fanlar kuruldu. Yıldırımdan dolayı caminin elektrik tesisatı da kullanılamaz hale gelirken, maddi hasarın ciddi düzeyde olduğu öğrenildi.

Ölen ya da yaralanan olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.