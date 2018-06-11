Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 18:53

Denizli’de camiye yıldırım düştü

Denizli’de camiye düşen yıldırım paniğe neden oldu.

Denizli’de camiye yıldırım düştü

11 Haziran 2018 18:53

Yıldırımdan dolayı caminin elektrik panosu yanarak, tesisat kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi’ndeki Ertuğrulgazi Camii’nin minaresine akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından yıldırım düştü. Camide paratoner olmasına rağmen yıldırımdan kaynaklı elektrik toprağa iletilemeyince caminin bodrum katında bulunan elektrik panosu alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen itfaiye ekipleri, panodaki yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler tarafından dumanla kaplanan bodrum kata dumanın tahliyesi için büyük fanlar kuruldu. Yıldırımdan dolayı caminin elektrik tesisatı da kullanılamaz hale gelirken, maddi hasarın ciddi düzeyde olduğu öğrenildi.


Ölen ya da yaralanan olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç