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25 Ağustos 2018 14:36

Denizli’de can pazarı yaşandı: 6 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşanırken, kazada 6 kişi yaralandı.

Denizli’de can pazarı yaşandı: 6 yaralı

25 Ağustos 2018 14:36


Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Antalya karayolunun Acıpayam ilçesi kısmında meydana geldi. Zafer K., idaresindeki 32 FG 791 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta dönmeye çalışan Abdullah B., yönetimindeki 15 TA 692 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından deyim yerindeyse tam bir an pazarı yaşanırken araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sıkışarak otomobiller içerisinde yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldığı. Yaralılar ardından olay yerindeki ambulanslar ile Acıpayam Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldılar.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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