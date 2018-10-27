Denizli'de, CHP'den 23 aday adaylığı başvurusu

2019 yerel seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Denizli'de belediye başkanlıkları aday adaylıkları için 23 kişi başvuruda bulundu.

Denizli'de, CHP'den belediye başkan aday adayı olmak isteyenler dosyalarını teslim etti. CHP'den Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için sadece yüksek mimar Arif Balkanay başvuruda bulundu. Merkez ilçeler olan Pamukkale'den 1 ve Merkezefendi'den ise 3 aday adayı başvuruda bulundu. CHP'den Denizli'de belediye başkanlığı için ilçelerden aday adaylığı başvurusu yapılanların isimler ise şunlar oldu:

Pamukkale-Ahmet Divarcı, Merkezefendi- Sabri Yıldız, Sedat Demirci ve Şeniz Süzek Doğan, Acıpayam-Alim Arslan, Bekilli-Türkan Keyik, İsmail Karapınar, Zeki Yıkıcı, Mustafa Başkafa,Baklan-Sevgi Tuyji, Sarayköy-Cengiz Demirci, Osman Yavuz, Bozkurt-Birsen Çelik, Buldan-Hikmet Şenözen Çal-Ahmet Hakan, Hasan Gündüz, Çardak-Enver Şahinkaya, Veli Oral, Çivril-Ömer Köseoğlu, Güney- Mustafa Urtekin, Honaz-Yüksel Kepenek, Serinhisar-Hüseyin Gemi.