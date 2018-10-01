Denizli'de cimnastik heyecanı yaşandı

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Aerobik Jimnastik Cimnastlig 3. Hafta Finalleri, 40 kulüpten 180 sporcunun katılımı ile Denizli'de yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde 28-30 Eylül tarihleri arasında Pamukkale ilçesi Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmada sporcular, jüriye en iyi performanslarını sergilemek için sahne aldı. Yapılan yarışmalar sonucunda 1. Lig'de Olimpik Akademi Spor Kulübü 1. olurken, 2. Manisa Spil Gençlik ve Spor Kulübü, 3. ise Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oldu.Yarışmanın 2. Lig'inde, 1. Şavkar Spor Kulübü, 2. Mavişehir Gençlik Spor Kulübü, 3. Manisa Spor Kulübü oldu. Yarışmanın 3. Lig'inde ise 1. Hacettepe Spor Kulübü olurken, 2. Esenler Gençlik Spor Kulübü, 3. ise Bornova Spor Kulübü oldu.