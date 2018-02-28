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28 Şubat 2018 17:50

Denizli’de çok sayıda ağaç büyükşehir belediyesinin iş makineleriyle söküldü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilen yol düzenleme çalışması esnasında çok sayıda çam ağacı, büyükşehir belediyesinin iş makineleriyle söküldü.

Denizli’de çok sayıda ağaç büyükşehir belediyesinin iş makineleriyle söküldü

28 Şubat 2018 17:50

Duruma tepki gösteren bir vatandaş ise ağaçların sökülmemesi için aracını ağaçların altına park etti.


Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinin 29 Ekim Bulvarı üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları kapsamında refüjde bulunan ağaçlar, Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından iş makinelerinin kepçeleriyle söküldü. Ekipler refüjden kaldırdıkları ağaçları kamyonlara yükledi. Olaya tepki gösteren bir vatandaş ise aracını ağaçların altına park ettiğini ancak polisin olay yerine gelmesi ile aracını kaldırmak zorunda kaldığını öne sürdü.



Belediye açıklama yapmadı


Büyükşehir Belediyesinin iş makinesi envanterinde ağaç sökme makinesi olmasına rağmen ağaçların neden iş makineleriyle sökülüp başka bir yere taşınmadığı konusunda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı yetkilileri tarafından açıklama yapılmadı. Günün aydınlanması ile bölgeden kaldırılan ağaçların bazılarının köküne yakın bir yerden kırıldığı görüldü.




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