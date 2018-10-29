Denizli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Denizli'de cumhuriyetin 95. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak Denizli Valisi Hasan Karahan tebrikleri kabul etti. Törenler, Valilik önündeki meydanda Vali Hasan Karahan, 11.Komando Tugayı Garnizon Komutanı Vekili Bilal Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın halkı selamlamasıyla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Vali Hasan Karahan bir konuşma yaptı.

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Vali Karahan, “Bugün geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Türk Milleti'nin karakterine ve geleneklerine en uygun idare' olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde öncelikle binlerce yıllık şanlı tarihimizde her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan, başta cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz, Azizi milletimizin, Denizlili vatandaşlarımızın, yarınımızın, umudumuz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi bir gösteri düzenledi. Program askeri geçiş töreninin ardından sona erdi.