Denizli'de dezavantajlı kesime yönelik girişimcilik eğitimi başladı

Denizli'de engelli, eski hükümlü ve dezavantajlı 250 kişinin eğitim alacağı Girişimcilik Eğitim Programı kapsamında 7. gurupta yer alan vatandaşlara eğitim verilmeye başlandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Merkezefendi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği, on ayrı grupta 250 kişi Girişimcilik Eğitim Programı'na katılım sağlıyor. Engelli, eski hükümlü ve dezavantajlı gruptaki bireylerin katılımının öncelik sağlandığı girişimcilik eğitim programlarının 7. grubu, 1 Ekim itibarıyla eğitim almaya başladı. İşletme kurmak isteyen vatandaşların Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) hibe desteğinden ve engelli, eski hükümlü bireylerin işletme kurma aşamasında İŞKUR hibe desteğinden faydalanabilmesi için İŞKUR'un düzenlemiş olduğu girişimcilik eğitim programlarına katılması gerekiyor. Girişimcilik eğitim programlarına katılabilmek için 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, aynı eğitim modülünü daha önce tamamlamamış olmak gerekiyor.