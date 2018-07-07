Denizli’de Dijital hastane ve E-Nabız çalıştayı gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı Medipol Üniversitesi ve HIMSS Avrupa işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen HIMSS EMRAM Seviye 6 ve Seviye 7 hedeflerine ulaşılabilmesi için Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde Dijital Hastane Değerlendirme Çalıştayı ve E-Nabız Eğitimi düzenlendi.

“Denizli’de 10 hastane Türkiye’de bir ilke imza attı”

Toplantıya Denizli ile birlikte Afyon, Aydın, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerindeki hastanelerin yöneticileri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştay Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk’ün yaptığı açılış konuşmasıyla devam etti. Uz. Dr. Berna Öztürk Denizli’deki kamu hastanelerinin tamamının HIMSS EMRAM Seviye 6 kriterlerini yerine getirerek Türkiye’de bir ilke imza attığının altını çizdi. Öztürk, “Sağlık Bakanlığımızın sağlıkta gelişim ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda Dijital Hastane çalışmalarını ilimizde bulunan 10 kamu hastanesinde başlattık. Bu kapsamda tıbbi süreçlerde bilim teknolojilerini azami düzeyde kullanmaya başladık. Bu sayede tüm tıbbi cihazlar otomasyon sistemi ile entegre edildi, hastanelerde kağıt kullanımı asgari seviyeye indirildi, mobil uygulamalar hayata geçirildi, hasta tedavilerinde oluşabilecek insan hatalarının önüne geçebilecek klinik karar destek sistemleri uygulamaya konuldu. Bu uygulamaları hiçbir ekstra harcama yapmadan mevcut kaynaklarımız kullanılarak yapıldı. Bu çalışmalar sonunda ilimizde bulunan 10 hastane aynı anda Dijital Hastane Seviye 6 ünvanını alarak, Türkiye’de bir ilke imza attı” dedi.