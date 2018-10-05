Denizli'de din adamlarının ‘Milli Mücadele'deki rolleri anlatıldı

Denizli İl Müftülüğü, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Denizli'mizde Milli Mücadele Ruhunu Başlatan Müftü Ahmet Hulusi Efendi" konulu konferans düzenledi.

Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu'nun konuşmacı olarak katıldığı konferansa, Adalet Komisyonu Başkanı Halil Ortaköy, Vali Yardımcısı Kemal İnan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, PAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulhamit Birışık, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Denizli Deftardarı Ali Sormaz, Telekom İl Müdürü Kadircan Eskihancılar, PTT Başmüdürü Serdal Bursalı, Emekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, 22. ve 23. Dönem Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan, İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, Vaizler, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, din görevlileri, dernek başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“Mihrap, minber ve kürsünün Peygamber emanetidir”

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Mehmet Aşık, Diyanet İşleri Başkanlığı, 1986 yılında ilk kez 1-7 Ekim tarihleri arasını Camiler Haftası olarak ilan ettiğini hatırlattı. Din görevlilerinin yaptığı işin çok önemli ve mesuliyetli olduğunu unutmadan görev yapması gerektiğini dile getiren Müftü Aşık, mihrap, minber ve kürsünün "Peygamber Emaneti" olduğunu belirterek, din gönüllerinin yaptığı işin “Peygamber Mesleği” icra etmenin şuurunda olması gerektiğini söyledi.

Programda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” adlı sinevizyon gösterimi yapıldı.

“Din adamları Milli Mücadele kıvılcımını ateşledi”

Türk Milleti Milli Mücadele'de, varlığını ve bağımsızlığını korumak için maddi-manevi bütün olanaklarını seferber ettiği bir dönemde din adamlarının büyük bir rol oynadığı dile getiren Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu, “Türk Milletinin ruhunda ve benliğinde mevcut olan hürriyet, bağımsızlık ve direnme gücünü ateşleyen hocalar, müftüler, din adamlarıdır. Milli Mücadele fikrinin doğuşunda ve devamında en önemli faktörü din görevlileri icra etmiştir. Din adamları Milli Mücadele kıvılcımını ateşlemekle kalmayarak bu aziz vatanımız için şehâdet mertebesi için bir an geri durmamışlardır. O döneme baktığımızda din adamları, verdikleri fetvalarla, yeri geldiğinde ellerinde silahlarla düşmana karşı vatanı korumuşlardır. Örneğin, Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi, Isparta'da Hafız İbrahim Efendi, Afyonkarahisar'da da Hoca İsmail Şükrü Efendi gibi nice din adamları vatan savunmasında büyük fedakârlıklar icra etmişlerdir” diye konuştu.

Selalarla 15 Temmuz da büyük bir ders verdik

Din görevlilerinin bu necip milletin her daim yanında olduğunu söyleyen Sarıkoyuncu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Malumunuz 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü hatırlayalım. Din adamlarımız milli mücadelede olduğu gibi hain bir darbe teşebbüsü olan 15 Temmuz gecesinde de din görevlilerimizin okuduğu selâlarla milletimizin hürriyetine ve bağımsızlığına pranga vurmaya çalışanlara büyük ders vermiştir. Bu necip millet yanında yer alarak, din hizmetine ömürlerini vakfeden ve Dîn-i Mübîn-i İslam'a şeref kazandıran din gönüllüsü kardeşlerimizi unutmayacaktır.”

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu'ya verdiği konferanstan dolayı teşekkür eden Müftü Aşık, çiçek takdim etti.

Program ‘Örnek Din Görevlisi' alanında hizmetlerini sürdüren emekli Kurra Hafız Hidayet Özdemir ile halen Bereketler Hacı Hamdi Aytekin Camii İmam Hatibi Hasan Koç'a plaket verilmesiyle son buldu.