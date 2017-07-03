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03 Temmuz 2017 13:58

Denizli’de durakta bekleyen vatandaşa pompalı silahla saldırı

Denizli’de otobüs durağında bekleyen bir yolcu pompalı tüfekle yaralandı.

Denizli’de durakta bekleyen vatandaşa pompalı silahla saldırı

03 Temmuz 2017 13:58


Edinilen bilgiye göre, Pamukkale İlçesi, Kıbrıs Şehitler Caddesi’nde meydana gelen pompalı silahla saldırı sonucunda İ.Ş,isimli şahıs yaralandı.


İddiaya göre olay, Otobüse binmek için Kıbrıs Şehitler Caddesi Kasap Cami karşısındaki otobüs durağında bekleyen şahsa, kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olayda vurulan kişi bir anda yere yığıldı.


İhbar üzerine olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı şahısın durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis saldırgan yada saldırganların yakalanması için alarma geçti.




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