Denizli'de düşen uçağın enkazına 7 saattir ulaşılamıyor

Denizli'de düşen eğitim uçağının enkaz arama çalışmaları 7. saatinde devam ediyor. Uçak yeri henüz tespit edilemezken, arazinin sarp ve ormanlık olması arama çalışmalarını güçleştiriyor.

Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait uçak, sabah saatlerinde havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bir helikopter de uçağı arama çalışması için bölgeye gönderildi. İrtibat kesilen uçakla ilgili herhangi bir ize şu ana kadar rastlanmazken, pilot Hamdi Yılmaz ve teknisyen Merve Altun'un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı arama çalışmalarında 7 saat geride kalırken henüz bir ize ya da enkaza ulaşılamadı. AFAD öncülüğünde askeri helikopter, UMKE, 112 ve itfaiye ekipleri, özellikle Babadağ ilçesi Molla Ahmet mevkii ile Merkeefendi ilçesi Başkarçı Tepeleri arasında kalan 8 noktada yoğunlaştırdı. Akşam havanın kararması ile birlikte havadan arama çalışmaları sonlandırıldı. Karadan arama çalışmalarının devam ettiği çalışmaların gecede devam edeceği belirtildi.