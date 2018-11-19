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Denizli'de düşen uçağın yeri tespit edildi

Denizli’de düşen eğitim uçağının enkazının yeri tespit edildi.

Denizli'de düşen eğitim uçağının enkazının yeri tespit edildi. Enkaza ulaşma çalışmaları sürüyor.


Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait olan ve içinde pilot Hamdi Yılmaz ve teknisyen Merve Altun'un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı, sabah saatlerinde havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bir helikopter de uçağı arama çalışması için bölgeye gönderildi. 7 saattir süren arama çalışmalarının ardından uçağın, kent merkezine yakın olan Merkezefendi ilçesi Başkarcı Dağı'na düştüğü tespit edildi. Enkaza ulaşma çalışmaları sürüyor.

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