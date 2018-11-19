Denizli'de düşen uçaktaki pilot ve teknisyenin isimleri belli oldu

Denizli'de havalandıktan 50 dakika sonra irtibat kesilen eğitim uçağını arama çalışmaları 8 noktada devam ederken, uçaktaki pilot ve teknisyenin isimleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait uçak, bugün saat 11.00 sıralarında eğitim için havalandı. Merkezefendi ilçesi yakınlarında 'acil durum' bilgisi alınan uçak ile saat 11.50 sıralarında irtibat kesildi. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bir helikopter de uçağı arama çalışması için bölgeye gönderildi. İrtibat kesilen uçakla ilgili herhangi bir ize şu ana kadar rastlanmazken, pilot Hamdi Yılmaz ve teknisyen Merve Altun'un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı arama çalışmaları sürüyor. AFAD öncülüğünde askeri helikopter, UMKE, 112 ve itfaiye ekipleri, özellikle Babadağ ilçesi Molla Ahmet mevkii ile Merkeefendi ilçesi Başkarçı Tepeleri arasında kalan 8 noktada aramalarını yoğunlaştırdı. Öğle saatlerinden bu yana süren arama çalışmalarında henüz bir sonuç alınamazken, ekipler vatandaşlardan sürekli bölge hakkında bilgi alıyor.

Vali Karahan da arama çalışmalarına katıldı

Denizli Valisi Hasan Karahan ise bölgeye gelerek arama çalışmalarına katıldı. Çalışmalar hakkında bilgi alan Karahan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Henüz bir gelişme yok. Farklı konumlarda bilgiler geliyor, hepsine bakıyoruz. Tüm ekipleri seferber ettik, komşu illerden de yardım aldık. Askeri birlikler de var. Tüm Denizli'de arıyoruz. Bölgeler çok farklı alanlardan geliyor, hepsine bakıyoruz. Babadağı'nın bu tarafı veya Tavas tarafı olduğunu düşünüyoruz. İçinde iki kişi olduğunu biliyoruz” dedi.