Denizli'de eğitim masaya yatırıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un yanı sıra Müdür Yardımcısı Ragıp Çelik, Şube Müdürleri Şaban Altınsuyu ve Ramazan Kayayurt ile 19 ilçe milli eğitim müdürü katıldı. İl Müdürü Mahmut Oğuz, toplantıda yaptığı konuşmada, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2023 vizyonu doğrultusunda geçtiğimiz yıllardan gelen kamuoyu ile paylaştıkları çalışmalar olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızın geçtiğimiz günlerde lanse ettiği 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Gelecek eğitimle şekillenir. Geleceği şekillendirecek olan siz eğitim yöneticileri ve sahada işin aktörleri olan öğretmenlerimizdir. Adaletten ayrılmadan vicdanımızın sesini dinleyerek görevlerimizi yapmalıyız” dedi.

“Eğitimdeki üç unsuru göz ardı edemeyiz”

Eğitimdeki en önemli üç unsur olan öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğinin hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Oğuz, “Bu üç unsur arasındaki iletişim çok büyük önem arz etmektedir. Bunu sağlayacak olanda siz eğitim yöneticilerisiniz. Öğretmenlerimizin çalışma alanlarını ve imkânlarını şartların elverdiği ölçüde en iyi hale getirmek öncelikli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Sahada idarecilerimiz öğretmenleri ile birlikte ne kadar çok iletişim kurarsa eğitim kalitesine ve öğrencilere olumlu yansımaları kaçınılmazdır” diye konuştu.

“Öncelikli hedefimiz eğitimin çıtasını yükseltmek”

Oğuz, öncelikli hedeflerinin eğitimin çıtasını topyekûn yükseltmek olduğunu dile getirerek, “İl geneli sadece bir okul veya bir ilçede değil, tüm ilçelerimiz ve okullarımızda aynı kalite ve standarttı sağlamalıyız. İlimiz ülkemizin coğrafi ve ekonomik anlamda avantajlı bölgelerinden birinde yer alıyor. Bu avantajları eğitimde fırsata dönüştürsek uzun yıllara yayılacak olan bir başarıyı da elde ederiz. İlimizde eğitim denildiği anda sanayicisinden tutunda köyünden kentinden her kesim katkıda bulunuyor. En büyük avantajımız budur” ifadelerini kullandı.