Denizli'de eğitime destek

Denizli'de hayırsever Hikmet Özmen adına yaptırılacak olan Merkezefendi Bereketli İmam Hatip Ortaokulu'ndaki ‘Tilavet Odası' yapım protokolü, Vali Hasan Karahan'ın katıldığı törenle imzalandı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen protokol imza törenine Vali Hasan Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve Özmen ailesi adına İsmet Özmen katıldı. Denizli'nin hayırseverlik alanında Türkiye'ye örnek olduğunu ifade eden Vali Karahan, hayırseverlere eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Vali Karahan daha sonra İsmet Özmen Tilavet Odası yapımı protokolünü imzaladı.