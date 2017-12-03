Denizli’de ’Engelleri Hissetmeye Cesaretiniz Var mı?’ etkinliği

Etkinlikte Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, görme engellilerin yaşadığı sıkıntıları hazırlanan parkurda gözleri kapalı olarak yürüdü

Denizli Pamukkale İlçe Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili olarak özel etkinlik düzenlendi. “Engelleri Hissetmeye Cesaretiniz Var mı?” sloganıyla hazırlanan etkinliğe Forum çamlık ev sahipliği yaptı. Etkinlik alanında Engelli Dernekleri Fuarı yapıldı. Fuarda Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği, İşitme Engelliler Derneği, Acıpayam Engelliler Derneği, Türkiye Beyazay Derneği, Özel İnsanlar Danışma ve Dayanışma Derneği, Denizli Otizm Derneği, Denizli Çamlık Özel Eğitim Mesleki Eğitim Derneği, Pamukkale Hemofili Derneği, İşitme Engeliller Spor Kulübü, Denizli Talasemi ve Lösemililer Derneği ve Pamukkale Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı stant açarak yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgiler verdi. Gün boyu açık kalan fuarın stantlarını gezen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, yetkililerle tek tek sohbet etti.

Başkan gözlerini bağladı

Başkan Gürlesin, daha sonra görme engelli ve bedensel engelliler için hazırlanan ve içinde engeller bulunan parkura geldi. Burada gözü bağlanan Başkan Gürlesin, görme engellilerin bastonunu elini alarak parkurda yürümeye çalıştı. Parkur sonunda hislerini dile getiren Başkan Gürlesin, “Bu parkur engelli olmayan insanların kendilerini engelliler yerine görmesi adına çok önemli. Ben gözüm bağlı olarak gerçekten zor ilerledim. Engellilerin yaşadığı sıkıntıları hissetmiş oldum. Biz belediye olarak zaten çalışmalarımızı engellilerimizi düşünerek yapıyoruz. Ancak bundan sonra daha da hassas davranmamız gerektiğini bizzat yaşamış olduk. Biz yeni kurulan bir belediye olarak engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bedensel engelli vatandaşlarımıza akülü ve tekerlekli sandalye, görme engelli vatandaşlarımıza baston, yatalak hastalarımıza hasta yatağı gibi hizmetlerimiz mevcut. Bunun yanında Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kurarak gençlerimizin toplumda kendilerine yer edinmelerini sağlıyoruz. Bunun yanında hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerde engellilerin sıkıntı yaşamaması için her türlü detayı düşünüyoruz. Bugünkü programımızla engeller gününde farkındalık oluşturmak istedik. Buradan tüm engellilerimizin Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Parkurda kimi vatandaşlar tekerlekli sandalye kimileri de görme engellilerin yaşadıklarını test ederek, duygularını dile getirdiler. Yoğun katılımın olduğu “Dünya Engeliler Günü” etkinliği kapsamında bir de söyleşi düzenlendi. Söyleşi öncesi Denizli İşitme Engelliler Derneği gönüllülerinin oluşturduğu koro işaret diliyle “Hayat Bayram olsa” şarkısını söyledi. Bu performans büyük alkış aldı. Acıpayam Engeliler Derneği üyeleri Mehmet Ali Kaval ve İlknur Aydan, Denizli türküleri söyleyerek katılımcıları coşturdu. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ile birlikte Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı sporcuları Meryem Tan, Fadi Aldaab ile Down sendromlu şampiyon yüzücü Tuğrul Şahin ve annesi Hatice Şahin ve İşitme Engelli basketbolcu Feyzanur Bal söyleşide yer aldı. Burada açıklamalarda bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Kurulduğumuz günden bu yana her zaman engellilerin yanında olduk. Bazen tekerlekli sandalye, bazen baston, bazen de hasta yatağı desteğinde bulunduk. Tekerlekli sandalye basketbol takımını kurduk. Belediye meclisimizde 4 engelli arkadaşımız var. Engelliler konusunda kararlar alırken onların kararları bize yol gösterici oluyor. Bizler hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu bilerek, engellilerin engellerini aşmak için çalışıyoruz. Biz bir çok konuda örnek bir belediye olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının milli sporcusu Meryem Tan da basketbol sayesinde hayatının değiştiğini vurgulayarak, “Basketbola Pamukkale Belediyesi’nde başladım. Daha önce içine kapanık birisi olarak yaşıyordum. Ama bu spor sayesinde hayatım değişti. Milli takıma seçilerek ülkemi temsil etme imkanı buldum. ” dedi. Konuşmaların ardından Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin, görme engelli vatandaşlara baston ve bedensel engelli olan vatandaşlara da tekerlekli sandalye verdi.