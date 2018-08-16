Denizli’de engelli vatandaşlardan çıkartmalı protesto

Denizli Çınar Meydanı’nda bir araya gelen Özel İnsanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Denizli üyeleri Atatürk Caddesi’nden ters istikametten yürüyerek ‘kaldırım ve otobüs durakları’ gibi yerlere yapılan araç parklarını protesto ettiler. Yürüyüş esnasında grup üyeleri adına bir açıklama yapan Dernek Başkanı Aysun Tonel Karaaslan, engelliler yaşamda en çok mağdur oldukları konuların başında kaldırım ile birlikte engelli rampaları ve otobüs duraklarına yapılan araç parkları sorunu geldiğini ifade etti. Bu soruna çözüm bulunmasını ve sürücülerin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini ifade eden Karaaslan, “Bizler kaldırıma park eden araçlar yüzünden bu eylemi yapıyoruz. Bizler bu konuda mağduruz. Aslında bizler engelli değiliz sadece bizlere engel olunmasını istemiyoruz. Bazen bir yere giderken emin olunki saatlerde bir arabanın kaldırılmasını bekliyoruz. Normal insanlar bir yolu bir dakikada ulaşıyor biz yeri geliyor 1 saatte ulaşamıyoruz. İnşallah Denizli başta olmak üzere tüm Türkiye’de bu uygulamayı başlatırız. Buradan şoförlere şu şekilde seslenmek istiyoruz ‘caddeler bizim kaldırım sizin olsun” şeklinde konuştu.

“Engel olmadığın takdirde engelli değilim’”

Yürüyüş esnasında eylemci grup kaldırım ve otobüs duraklarında parke den araçları gördüklerinde ise hemen çevresini sararak araçların cam, ayna ve kaportalarına ‘bunu okurken engellerimize de bir engel sen koymuş oldun’, ‘Engel olmadığın taktirde engelli değilim’ yazılarının olduğu sticker (çıkartmalar’ yapıştırdılar. Tekerlekli sandalyede olan ve gözleri görmeyen bazı engellilerin çıkartma yapıştırmalarına ise yine dernek üyeleri yardımcı oldu. Protesto grup üyelerinin Atatürk Caddesi’nde yaptıkları kısa oturma eyleminin ardından sorunsuz bir şekilde sona erdi. Eylemcileri gören bazı vatandaşlar ise gruba destek olmak için alkışladılar.