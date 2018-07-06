Denizli’de eskort operasyonu: 26 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Denizli’de polis, eskort sitelerindeki kadınlarla birlikte olmak için sitelerde ve sosyal medya hesaplarında yazan cep telefonunu arayan çok sayıda kişinin, çetenin banka hesabına para yatırdığını ancak kadınların buluşmaya gelmeyerek para yatıran kişileri dolandırdığını tespit etti. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eskort çetesini çökertmek ve zanlıları yakalamak için geçtiğimiz gün operasyon başlattı. Dolandırıcılık olayına karışan kişileri tek tek tespit eden polis ekipleri, 17 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyon kapsamında 10’u kadın 26 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan kadınların arasında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu, telefon görüşmelerini onların yaptıkları belirlendi. Sorguları tamamlanan 26 kişi, mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, internet ve sosyal paylaşım platformlarında eskort siteleri açarak vatandaşları dolandıran çeteyi yakalamak için 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattığı bildirildi.