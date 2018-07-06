Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 15:58

Denizli’de eskort operasyonu: 26 gözaltı

Denizli’de sosyal medya hesaplarından ve internette eskort siteleri açarak vatandaşları telefonla dolandırdığı öne sürülen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 10’u kadın 26 kişi gözaltına alındı.

Denizli’de eskort operasyonu: 26 gözaltı

06 Temmuz 2018 15:58


Edinilen bilgiye göre, Denizli’de polis, eskort sitelerindeki kadınlarla birlikte olmak için sitelerde ve sosyal medya hesaplarında yazan cep telefonunu arayan çok sayıda kişinin, çetenin banka hesabına para yatırdığını ancak kadınların buluşmaya gelmeyerek para yatıran kişileri dolandırdığını tespit etti. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eskort çetesini çökertmek ve zanlıları yakalamak için geçtiğimiz gün operasyon başlattı. Dolandırıcılık olayına karışan kişileri tek tek tespit eden polis ekipleri, 17 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyon kapsamında 10’u kadın 26 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan kadınların arasında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu, telefon görüşmelerini onların yaptıkları belirlendi. Sorguları tamamlanan 26 kişi, mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, internet ve sosyal paylaşım platformlarında eskort siteleri açarak vatandaşları dolandıran çeteyi yakalamak için 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç