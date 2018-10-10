Denizli'de esnafın sel sitemi

Denizli'de akşam saatlerinde kenti esir alan yağmur sele dönüştü, birçok iş yeri ve evi su bastı. Yağışının ardından itfaiye ekiplerine 300'e yakın sel baskını ihbarı yapıldı. Dükkanı su içinde kalan esnaflar ise yılda iki üç kez aynı sıkıntıyı yaşadıklarını ancak bir önlem alınmadığın söyledi.

Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden başlayan yağış bir anda sele dönüştü. Yağmura yakalanan vatandaşlar korunmak için saçak altlarına sığındı. Yağmurda kent merkezinde birçok ev ve iş yerini katlarını su bastı. Dükkanları su içinde kalan saatlerce suyu arıtmak için çaba harcadı. Sel felaketinde bazı esnafların malları zarar görürken, bazıları da mallarını son anda kaldırarak kurtarabildi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki iş yeri sahipleri, her yağmurda dükkanlarının su içinde kaldığını belirtti. Yetkililere seslenen esnaflar, cadde üzerinde bir an önce bir önlem alınması gerektiğini söyledi. Kentte yaşanan etkili yağışta bazı yollarda trafik durdu. Bazı halk otobüsleri selden etkilenmemek için kaldırımlara çıkarken bazılarının içlerini de su bastı.

“Artık dükkan temizlemekten yorulduk”

İş yerini sel basan ve saatlerdir temizlik yaptığını aktaran Ali Tanrıverdi isimli esnaf, her yıl 2-3 kez bu sıkıntıyı yaşadıklarını belirtti. Tanrıverdi, yetkililerin önlem alındığını söylediğin fakat aynı sıkıntıları yaşadıklarını aktardı. Artık dükkan temizlemekten yorulduklarını ifade eden Tanrıverdi, “Yağmur hızlı başlayınca elimizden geldiği kadar önlemimizi aldık, bütün ürünlerimizi yukarı kaldırdık. Yine de pisliği bize kalıyor. Bir an önce bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu yoldaki kanal sistemi mi düzeltilecek yoksa öne bariyer mi çekilecek? Nasıl bir çözüm olacaksa yetkililerimizden çözüm bekliyoruz” dedi.

“20 yıldır aynı yerde aynı eziyeti çekiyorum”

Bulvar üzerinde bulunan bir iş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Gemalmaz ise, iş merkezinde yaklaşık 100 dükkanın selden etkilendiğini ve dükkan sahiplerinin zararının büyük olduğunu aktardı. 20 yıldır aynı yerde aynı eziyeti çektiğini belirten Gemalmaz, “Bu güne kadar bir önlem alınmadı. Önlem alınmasını istiyorum. Biz mağduruz, saat 7.30'dan bu yana su çekmekteyiz. Sabaha kadar da biter mi bilmiyorum. Dükkanların içi su dolu” diye konuştu.

İtfaiyeye 300'e yakın ihbar geldi

İtfaiye ekipleri, su birikintisi yaşanan yerlerde rögar kapaklarını açarken, su basan iş yerleri, belediye ekipleri ve iş yeri sahipleri tarafından tahliye edildi. Sel nedeniyle bazı yol ve mahallelerde mahsur kalan 7 vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı. Yağmurun başladığı çalışmalarına başlayan itfaiye ekipleri, 16 araç, 45 personel ve 25 motopomp ile tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü de 60 personel, 20 motopomp, 8 vidanjör, 3 kanal açma ve 7 ızgara temizleme aracı ile sahada hizmet verdi. Ekipler yağış dolayısıyla 300'e yakın su baskını ihbarına müdahale etti.