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04 Ocak 2017 17:02

Denizli’de evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Denizli’de evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

04 Ocak 2017 17:02

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde evden hırsızlık yapan şahıslar çaldıkları malzemelerle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Mayıs ve İncirlipınar Mahallelerinden gelen hırsızlık ihbarlarını değerlendiren polis ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda, evden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şahıs yakalandı. Ekipler, 1 adet laptop, 1 adet tablet, 1 adet ses sistemi, 1 adet LCD televizyon ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, eşyaları sahiplerine teslim etti. Şahıslar mahkemeye sevk edildi.



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