Denizli’de ‘Evet’ sonuçları coşkuyla kutlandı

Denizli’de, vatandaşlar Türkiye genelinde çıkan ‘evet’ sonucunu ellerindeki bayraklarla araçlarıyla turlar atarak, coşkuyla kutladı. 15 Temmuz Şehitler Delikliçınar Meydanında toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarını sallayıp söylenen şarkılara eşlik etti. Ellerinde dev Türk Bayrağı etrafında toplanan gençler, ‘İşte komutan, işte ordu’ sloganları atarak, Başbakan Binali Yıldırım ardından Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını da oluşturulan dev ekranda canlı dinledi, lehinde sloganlar attı. Otomobilleri ile konvoy oluşturan vatandaşlar, meydanda bulunanlar onları ıslık ve bayraklarıyla karşıladı.

Daha sonra meydanda bulunan AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kutlamalara katılarak, birer konuşma yaptı.