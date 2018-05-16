Denizli’de faciadan dönüldü

Kazada araçların park halinde olması olası bir faciayı önlerken, kamyon sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Pamukkale ilçesinde Denizli-Antalya karayolu Gökpınar mevkisinde meydana geldi. Mustafa Karaçomak idaresindeki 20 AAJ 223 plakalı seyir halindeki mıcır yüklü kamyon iddialara göre freni boşalarak kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrol edemediği kamyon park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra bir otomobilin üzerine devrilerek durabildi. Kazada devrilen kamyon ayrıca otomobilin park edildiği restoranın duvarına da zarar verdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Karaçomak yaralandı.

Kaza anında otomobillerin park halinde olması ve bu yüzden içerisinde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza anında çevredekilerin büyük korku yaşadıkları öğrenildi.

Kazada zarar gören otomobillerden 2’sinin Erdal İyilikçi, birinin ise Yılmaz Armağan isimli vatandaşa ait olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.