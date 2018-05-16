Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 20:56

Denizli’de faciadan dönüldü

Denizli’de freni boşalan mıcır yüklü kamyon 2 otomobile çarptıktan sonra bir başka otomobilin üzerine devrildi.

Denizli’de faciadan dönüldü

16 Mayıs 2018 20:56

Kazada araçların park halinde olması olası bir faciayı önlerken, kamyon sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Pamukkale ilçesinde Denizli-Antalya karayolu Gökpınar mevkisinde meydana geldi. Mustafa Karaçomak idaresindeki 20 AAJ 223 plakalı seyir halindeki mıcır yüklü kamyon iddialara göre freni boşalarak kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrol edemediği kamyon park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra bir otomobilin üzerine devrilerek durabildi. Kazada devrilen kamyon ayrıca otomobilin park edildiği restoranın duvarına da zarar verdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Karaçomak yaralandı.


Kaza anında otomobillerin park halinde olması ve bu yüzden içerisinde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza anında çevredekilerin büyük korku yaşadıkları öğrenildi.


Kazada zarar gören otomobillerden 2’sinin Erdal İyilikçi, birinin ise Yılmaz Armağan isimli vatandaşa ait olduğu belirtildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç