Denizli’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Rüzgar çok sayıda ağaç, çatı ve reklam panosuna zarar verirken ayrıca bir inşaatın duvarının da çökmesine neden oldu.

Kentte saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreye kadar çıkan fırtına olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Rüzgardan dolayı kentin birçok noktasında ağaçlar zarar görürken bazı reklam panoları da devrilerek yerinden çıktı. Merkezefendi ilçesinde bir inşaatın 5’nci katındaki dış cephe duvarının bir kısmı yıkıldı. Yıkılan duvarın binanın iç kısmına doğru çökmesi ise olası bir faciayı engelledi. Kent merkezinde bir işyerinin girişindeki camlı bölümün çatısı ise minibüsün üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken minibüste maddi hasar meydana geldi.