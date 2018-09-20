Denizli'de Gaziler onuruna yemek

Bir düğün salonunda düzenlenen yemekte Vali Hasan Karahan, gazi ve şehit aileleriyle yakından ilgilendi. Karahan, “Güzel bir akşamda birlikteyiz. Bugün tarihte Mustafa Kemal Paşa'ya Gazilik Unvanının Meclis tarafından verildiği bir gün ve o günden bugüne de Gaziler günü olarak kutluyoruz. Bugün de Gazilerimiz, Gazi ailelerimiz ve şehitlerimizin aileleri ile birlikte bu günü anmak için buradayız. Denizli'nin bu birlik ve beraberliği, anlamlı günlerde bir araya gelişi, samimiyeti ve sıcaklığı gerçekten örnek. 81 vilayetimizde bu konuda çok güzel faaliyetler oluyor ama ben tüm kalbimle şahitlik ediyorum ki Denizli bu işte çok samimi bir şekilde bir araya geliyor. Küçüğünden büyüğüne, kadınından erkeğine herkes Gazi ve Şehit yakınlarının yanında bütün kalbiyle onların destekçisi oluyor. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. İbn-i Haldun dediği gibi; ‘Coğrafya kaderdir' bu kaderi değiştiremeyiz. Bu topraklarda yaşayacaksak ki bin yıldır yaşıyoruz ve inşallah kıyamete kadar da yaşayacağız, bunun bedeli çok ağır. Tarihimizde binlerce Şehit ve Gazi verdik. Bundan sonra da gerekirse vermeye hazırız. Şehitlerimizin kanı ve Gazilerimizin fedakarlıkları ile bugün huzur içinde yaşıyoruz. Şehit yakınlarımızın bu vakur ve asil duruşu bizleri her zaman gururlandırıyor ve üzerimizdeki sorumluluğun da ne kadar büyük olduğunu gösteriyor” dedi.