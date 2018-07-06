Denizli’de göl ve göletlere 125 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Su ürünlerinin gelecek kuşaklara aktarılması için böyle bir çalıma başlattıklarını belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Yılmaz Erkaya, “Bakanlık olarak su ürünleri kaynaklarımızın ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ni yürütüyoruz. Proje kapsamında, Bakanlığımıza bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri’nde 5 milyon adet yavru Sazan balığı üretildi. Anadolu’muzun ekonomik ve tabii türleri arasında yer alan, vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan bu balıklar ülkemizdeki 685 göl ve gölete bırakılmaktadır” dedi.

“Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür”

Bu yıl yapılacak balıklandırma çalışmalarıyla birlikte son 10 yılda 55 milyon yayın, sazan, çipura, levrek, kalkan, mersin ve Karadeniz alabalığı yavrusu ülkemiz sularına bırakılacağını belirten Erkaya, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkân tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir. Yürütülen farklı türlerden yavru balık elde etme çalışmaları çerçevesinde, gelecek yıllarda yeni balık türlerini de deniz ve iç sulara bırakarak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli proteine ulaşmasına katkı sağlamaya devam edilecektir.”