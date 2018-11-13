Denizli'de halk toplantısı yapıldı

Denizli Valiliği tarafından her ay gerçekleştirilen ‘Halk Toplantıları'na, Kasım ayında da devam edildi.

Halk toplantıları Kasım ayı buluşması Vali Yardımcısı Ali Cergibozan başkanlığında gerçekleştirildi. Vatandaşlar toplantıda sorun, talep ve şikayetlerini direkt olarak Cergibozan'a iletti. Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda Cergibozan, vatandaşlarla tek tek görüşerek sorunları hakkında bilgi aldı. Cergibozan, sorunlara çözüm bulunması için ilgili daire müdürlükleri ile görüşüleceğini belirtti. Toplantıda sorunlarını aktaran vatandaşlar gerek bireysel gerekse mahallelerinde bulunan bir çok talep ve şikayetini aktarma fırsatı buldu.