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13 Mayıs 2018 21:04

Denizli’de hava tahmin balonu düştü

Denizli’de düşen Meteorolojiye ait hava tahmin balonu kısa süreli paniğe neden oldu.

Denizli’de hava tahmin balonu düştü

13 Mayıs 2018 21:04


Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Gökpınar mevkiinde meydana geldi. Gökyüzünden bir cismin hızlıca yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler düşen cismin Meteorolojiye ait hava tahmin balonu olduğunu görünce durumu ilgililere bildirdi. Olay yerine gelen görevliler balondaki hava tahmin, ölçüm aletlerini aldılar. Çevre sakinleri gökyüzünden düşen cisim nedeni ile kısa süreli panik yaşarken, cismin hava ölçüm balonu olduğunu öğrendiklerinde ise rahat bir nefes aldılar.




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