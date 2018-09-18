Denizli'de Hünerli Eller Takı Sergisi

Geçtiğimiz eğitim yılında 16 Halk Eğitim kursiyerinin yıl boyu yaptığı çalışmaların yer aldığı sergi Pamukkale Üniversitesi (HAÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, Hastane Müdür Yardımcısı Mehmet Çıtak ve Pamukkale Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Özdemir'in katılımlarıyla açıldı. Sergide kursiyerlerin çalışmaları sergilenirken, kursiyerlere teşekkür belgeleri de verildi. Sergiyi gezen Türkçüer ve Özdemir, kurs hocası Ayşe Ekelik'den sergilenen ürünler hakkında bilgi alıp kursiyerler ile sohbet etti. Geçtiğimiz yıl başlamış olan Takı İşleme Kursu hakkında bilgi veren Ekelik “Sergiyi, 2017/2018 Eğitim-Öğretim Yılı Halk Eğitim Merkez'inde boncuk, kolye yapımı kursunu 16 öğrencimizle yıl boyu yaptığımız çalışmalarla açtık. Boncukları işlemek gerçekten sabır ve hayal gücü gerektiriyor. 150'den fazla takılarımızı 21 Eylül tarihine kadar PAÜ Hastanesi Sergi Salonu'nda sergilemeye devam edeceğiz” dedi.

Başhekim Türkçüer ise, serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, sergiyi gezmeye davet etti.