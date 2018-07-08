Denizli’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazaya karışan araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaralanırken, diğer araç sürücüsünün kimliği tespit edilemedi. Edinilen bilgiye göre, Hamam Mahallesi Şehit Soner Kutlu Caddesi’nden kontrolsüz şekilde Çivril Dinar karayoluna çıkan sürücüsü belirlenemeyen 31 RA 227 plakalı araç, Işıklı istikametinden Çivril’e gelen Mehmet Çelik idaresindeki 20 ZF 458 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlar, kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sonrası iki araç da hurda yığınına dönerken, Mehmet Çelik’in kullandığı araçta bulunan eşi Eşe Çelik, gelini Hafize Çelik ve torunları Mehmet Çelik, Sinem Neşe Çelik değişik yerlerinden yaralandı. Eşe ve Hafize Çelik olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkartılarak ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıktığı ve olay yerini terk ettiği iddia edilirken, kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, diğer araç sürücüsünün kimliğinin tespit edilmeye çalışılıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.