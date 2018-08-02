Denizli’de ilçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı yapıldı

Oğuz, başkanlığında ilçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda Müdür Yardımcıları Hüseyin Başgün, Şener Bayram, Şube Müdürleri Şaban Altınsuyu, Mustafa Vural ve 19 ilçe Milli Eğitim Müdürü hazır bulundu. Toplantıda konuşan Oğuz, eğitim camiası olarak Türkiye’nin geleceğine yatırım yaptıklarını söyledi. Geleceğin temellerinin öğretmenler tarafından atıldığını ve bu açıdan çok önemli bir görev icra ettiklerini vurgulayan Oğuz, “Bakanımız göreve başladıktan sonra 81 il müdürü ile bir araya geldi. Bakanımızın toplantıda ki en önemli vurgulardan biri bugüne kadar devam ettirdiğimiz adaletli çalışmayı bundan sonrada devam ettirmemiz yönünde oldu. Dünya ile rekabet eder bir duruma geldik. Rekabette üstün ve güçlü olabilmemiz için geleceğimiz olan yavrularımıza vatan, millet, bayrak ve aile sevgisini aşılamamız gerekiyor. Şunu belirtmek istiyorum geleceğin temellerini öğretmenlerimiz atıyor. Öğretmenlerimizin çocuklarımıza yapacakları en ufak dokunuşları geleceğe atılmış olan önemli bir tohumdur. 2017-2018 eğitim öğretim yılı tamamlanmadan önce okullarımızda yaz dönemi süresince yapılacak çalışmalarımızı planladık. Planlanan program doğrultusunda nitelik ve nicelik anlamdaki çalışmalarımız devam ediyor. Nicelik olarak fiziki şartların düzeltilmesi ve onarım çalışmalarımız okullar açılmadan önce tamamlanacak. Ayrıca eğitim kurumlarında ki en önemli konuların başında ortak kullanım alanların hijyen ve temizliğidir. Niteliğin artırılmasındaki en önemli etken bizler ve öğretmenlerimizdir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz’un konuşmasının ardından müdür yardımcıları ve şube müdürleri yapılan çalışmalarda ve mevzuat uygulamalarında farklılık oluşmaması açısından bilgilendirmelerde bulundu.