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17 Mayıs 2018 16:10

Denizli’de ilk iftar

Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli Büyükşehir Belediyesi iftar çadırında iftar sofrası kurdu.

Denizli’de ilk iftar

17 Mayıs 2018 16:10


Denizli Ulu Camii yanında kurulan iftar çadırında Denizli Ticaret Odası iftar sofrası kurdu. 5 bin kişilik hazırlanan iftar yemeğine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, 11. Piyade Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Çetin Köklü, Merkez Komutanı Albay Bilal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Müftüsü Mehmet Aşık ile vatandaşlar katıldı.


12 yıldır çadırda ilk iftar yemeğini Denizli Ticaret Odası’nın verdiğini dile getiren Uğur Erdoğan, “Rahmet ve bereket ayı olan mübarek ramazan ayına ulaşmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Denizli’de, ramazan ayı birlik ve beraberlik içinde geçiyor. Binlerce vatandaşımızla birarada olmak bizleri mutlu ediyor. Kardeşliğin de arttığı ramazan, aynı zamanda duaların kabul olduğu bir aydır. Bu vesileyle, Kudüs’teki kanın durmasını temenni ediyor, şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Bu mübarek ayın coğrafyamıza ve tüm dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum” dedi.




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