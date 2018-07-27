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27 Temmuz 2018 16:15

Denizli’de ‘İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı

Denizli Ticaret Odası (DTO) öncülüğünde, ‘İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi.

Denizli’de ‘İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı

27 Temmuz 2018 16:15


Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı’na, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şevket Murat Şenel ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, İmar Barışı ile ilgili konunun muhataplarının buluşmasının önemli olduğunu da dile getirdi. Başkan Erdoğan, “DTO olarak, tüm sektörlerimize önderlik etmek için çalışıyoruz. Bugün de İmar Barışı için bir araya geldik. Amacımız, sektörlerimizin temsilcilerinin, yetkili ve yetkin kişilerden bilgi edinmesi ve konunun daha sağlıklı işlemesidir. Bu tür organizasyonlarımıza yoğun katılım olması, bizlere güç vermektedir. DTO olarak bize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bugün olduğu gibi yarın da sektörlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


3 saat süren etkinlik soru ve cevapların ardından sona erdi.




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