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04 Eylül 2018 14:58

Denizli’de ‘insanlık ölmemiş’ dedirten olay

Denizli’de eşine ender rastlanan bir olayda otoparka aracını park eden çift, çıkışta işletme sahibini yerinde olmadığını görünce, zarfın içerisine yazdıkları bir notla 5 TL koydukları zarfı ücret noktasına bıraktı.

Denizli’de ‘insanlık ölmemiş’ dedirten olay

04 Eylül 2018 14:58

Yaşanan bu örnek davranış ise güvenlik kameralarına yansıdı.


’İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay, Merkezefendi ilçesinin Sırakapılar Mahallesi Devlet Hastanesi karşısındaki Sercan Eski isimli işletmeciye ait olan otoparkta yaşandı. Otoparkın güvenlik kameralarına da yansıyan olayın şu şekilde gerçekleştiği görülüyor:


Araçlarını otoparka park eden bir çift araçlarının başına giderken, ücret ödeme noktasına bakıyorlar. Ancak içeride kimsenin olmadığını gören adam çantasında bir zarf ve kağıt, cebinden ise para çıkarıyor. Ardından ücret ödenen yere yönelen adam camın kenarından içeri bir şey bırakarak tekrar yanındaki eşiyle araçlarına doğru yöneliyor. Çift araca bindikten sonra ise otoparktan ayrılıyor.


3 Eylül Pazartesi günü iş yerini açan Sercan Eski ise ücret ödeme noktasında bir zarf buldu. Zarfı açan Eski, 5 TL ile birlikte "Abi saat 09.45’de park ettik, saat 12.45’de çıktık. Ücretini zarfın içine bıraktık. Hakkını helal et" yazılı notu buldu. Eski, bu davranış karşısında yazılı notu sosyal medyadan, "Pazar günü otoparkımıza aracını bırakıp da bu zarfı bırakan arkadaşa helal olsun diyorum. Halen hak hukuk bilen insanların olması ne güzel” yazısıyla paylaştı. Eski’nin paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.




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