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21 Haziran 2017 13:43

Denizli’de iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu

Denizli’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında TİM Başkanvekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert’in de yer aldığı 6 kişi gözaltına alındı.

Denizli’de iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu

21 Haziran 2017 13:43


Edinilen bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bugün sabah saatlerinde iş adamlarına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.


Operasyonda aralarında TİM Başkanvekili ve DENİB Başkanı Süleyman Kocasert’in de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Kocasert’in Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesindeki sitede bulunan evinde 2 saat 15 dakika arama yapıldı. Hastanede yatan Buldan Ticaret Odası Başkanı Halil Baştürkmen’i ziyaret ettiği sırada, evinde aramanın yapıldığını öğrendiği belirtilen Kocasert, aramanın ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Polis, aramalarda ele geçirilen CD, hard disk ve dokümanlara el koydu. Kocasert ve iş adamlarının emniyetteki sorguları sürüyor.




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