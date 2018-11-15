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Denizli'de iş yerlerine çatından giren hırsızlar yakalandı

Denizli polisi, 5 ayrı iş yerinde çatıdan girerek hırsızlık yapan 2 şüpheliyi yakaladı.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi ilçesi Sümer ve Zafer Mahallelerinde bulunan iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptığı çalışmalarda, 5 ayrı iş yerine çatıdan girilerek yapılan hırsızlığın şüphelisi olarak tespit ettiği 2 şüpheli şahıs yakaladı.


Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda iş yerlerinden çalmış oldukları malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.


Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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