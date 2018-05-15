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15 Mayıs 2018 16:02

Denizli’de İsrail ve ABD’yi kınama

Denizli’de siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, Kudüs’te hayatını kaybedenler için dualar okurken, İsrail ve ABD’ye tepkilerini dile getirdiler.

Denizli’de İsrail ve ABD’yi kınama

15 Mayıs 2018 16:02


Denizli’de 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda AK Parti, MHP ve BBP İl Başkanlarının ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılı ile Kudüs olayları hakkında ortak basın açıklaması düzenlendi. Müslümanların bir arada olunması gerektiğine dikkat çeken BBP İl Başkanı İlhami Çiçek, İslam Coğrafyasının bölük parça olduğundan dolayı başına bu oyunların gelmeye devam edeceğine dikkat çekti. Bu oyunlar ile Müslümanların bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.


MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk Kudüs’ün Müslümanların kıblesi olduğu için, kalplerin orada attığını söyledi. Batının üç maymunu oynadığını belirten Cafer Birtürk Müslümanların bu İslam düşmanlığına karşı bir arada olması gerektiğini söyledi.


AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ise ABD’nin aldığı kararın yok hükmünde olduğunu belirterek "Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir" dedi


Konuşmaların ardından ise Denizli İl Müftüsü tarafından yapılan dua ile basın açıklaması sona erdi.




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