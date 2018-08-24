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24 Ağustos 2018 12:34

Denizli’de itfaiye personelinin yoğun bayram mesaisi

Denizli’nin Sarayköy ve Acıpayam ilçelerinde meydana gelen samanlık ve odunluk yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Denizli’de itfaiye personelinin yoğun bayram mesaisi

24 Ağustos 2018 12:34


Edinilen bilgiye göre, ilk yangın Sarayköy ilçesi Acısu Mahallesi’nde meydana geldi. Bir vatandaşa ait olan ve odunluk olarak kullanılan yerden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden ve çevresine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.


Bir diğer yangın ise Acıpayam ilçesinde Kurtlar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki samanlıklardan birinden dumanlar yükselmesi üzerine yangına çevre sakinleri kovalar ve hortumlarla müdahalede bulunduktan sonra hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek yaklaşık 15 dakikada kontrol altına aldı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca gerek karayollarında meydana gelen kazalara gerekse de kent genelinde yaşanan yangınlara zamanında ve hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak yoğun bir mesai harcadı.




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