Denizli’de jandarma 1 yıllık operasyon raporunu açıkladı

Açıklama, ‘asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar ile trafik” olmak üzere 4 ana başlık altında yapıldı. Buna göre, son 1 yıl içerisinde kent genelindeki jandarma sorumluluk bölgelerinde 7 bin 970 asayiş ve terör olayı meydana gelirken bu olaylardan 2 bin 524’nün kişilere karşı işlenen suçlar, 923’ü mal varlığına, 609’u topluma, 103’ü millete ve devlete, 117’si terör suçları, bin 27’si Kabahatler Kanununa aykırı hareket etme suçları olarak sınıflandırıldı. Olaylardan 2 bin 667’sinin takibi gereken olaylar sınıfında olduğu kaydedilirken, bu olaylardan 294’ü ilk anda faali meçhul olarak takip edilirken, 84’nün aydınlatıldığı ve yüzde 29 başarı sağlandığı belirtildi.

FETÖ ve terör ile mücadele

Jandarmanın 16 Temmuz 2017 tarihinden itibaren sorumluluk bölgesinde hain darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı terör örgütü (FETÖ), PKK ve diğer terör örgütlerine karşı 117 operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 278 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, 42 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonlarda yakalanarak mahkeme sevk edilen diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

Hırsızlık olaylarında ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi

Son 1 yıl içerisinde Denizli’de jandarma sorumluk alanında 363 hırsızlık olayı meydana gelirken, bu olaylarla bağlantılı 332 şahıs ise gözaltına alındı. Şahıslardan 111’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık olaylarında ele geçirilen 50 araç, 191 av tüfeği, 46 tabanca 506 tabanca, 19 büyükbaş hayvan, 81 küçükbaş hayvan, 4 traktör, 15 motosiklet ve 4 bin 140 litre motorin alet ve malzeme ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

600 KOM operasyonu ve olayı gerçekleşti

Açıklamada, jandarma tarafından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) kapsamında gerçekleştirilen operasyon hakkında da bilgiler verildi. Son 1 yıl içerisinde kentte 387 uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanmak, 54 kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı, 51 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ve 9 silah, mühimmat kaçakçılığı olayı meydana geldiği ifade edildi. 33 bilişim, 11 para kıymetli damga ve mühürde sahtecilik, 3 organize suçla mücadele kapsamında işlenen suç, 1 petrol piyasası ve 51 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu kapsamındaki diğer suçlar olmak üzere toplam 600 olay meydana geldi. Kaçakçılık ve organize suçlar sınıfında yaşanan olaylarda hakkında işlem yapılan bin 142 şüpheliden 234’ü tutuklandı.

KOM operasyonlarında ele geçirilen malzemeler

Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu başta olmak üzere diğer malzemelerin de verileri açıklandı. Buna göre operasyonlarda, 169 kilo 261 gram esrar, 2 kilo 508 gram eroin, 971 gram metamfetamin, 33 gram kokain, 835 adet sentetik hap, 48 gram bonzai, 7 bin 424 kök kenevir bitkisi, 58 adet ruhsatsız tabanca, 835 adet tabanca fişeği, 103 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 230 adet tarihi eser, 7 bin 952 paket kaçak sigara, 2 bin 512 adet sahte Türk lirası ve yabancı para, 58 bin 850 litre kaçak şarap, 23 bin 339 litre kaçak motorin, bin 22 adet kaçak parfüm, 9 adet kepçe ile 93 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.