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27 Şubat 2018 19:11

Denizli’de jandarmadan 24 farklı adrese uyuşturucu operasyonu

Denizli’de 260 jandarma personelinin katılımıyla, uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı olduğu iddia edilen şahısların yaşadığı 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Denizli’de jandarmadan 24 farklı adrese uyuşturucu operasyonu

27 Şubat 2018 19:11

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişiden 21’i gözaltına alındı.


Operasyon, jandarmanın farklı birimlerinde görevli 260 personelin katılımı ile yapıldı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda ekipler 24 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonun, jandarma tarafından teknik ve fiziki takip yapılan uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu satışı gerçekleştiren şahıslara yönelik yapıldığı kaydedildi. Denizli’de özellikle çocuk yaştaki gençlere uyuşturucu satan ve zehirleyen şahısları yakalamak için sabah erken saatlerde Kaklık Jandarma Karakolu içinde toplanan jandarma ekipleri Denizli merkez, Bozkurt, Honaz ve Çardak ilçelerinde önceden belirlenen 24 farklı adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 24 kişiden 21’i gözaltına alınırken, firari durumdaki 3 kişinin ise aranmasının devam ettiği bildirildi. Baskınlarda ekipler çoğunlukla evlerdeki eşyalar arasına gizlenmiş halde eroin, esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirdi. Operasyon sonunda 120 gram eroin, 70 adet uyuşturucu hap, 15 gram esrar, toplamda 8 adet silah, uyuşturucu kullanma aparatları ve uyuşturucu satışında kullanılan 2 adet hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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