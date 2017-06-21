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21 Haziran 2017 15:44

Denizli’de jandarmadan silah ticareti operasyonu

Denizli’de, jandarma ekipleri tarafından silah ticareti ve imalatı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Denizli’de jandarmadan silah ticareti operasyonu

21 Haziran 2017 15:44

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, il merkezinde silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 10 adet tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 18 adet değişik renklerde ahşap ve plastik kabze kapağı, 10 adet tabanca yapımında kullanılan çeşitli malzeme, 8 adet değişik şekillerde tabanca parçası, 5 adet tabanca yayı, 10 adet kurusıkı tabanca namlusu açmakta kullanılan malzeme, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca evin bahçesinde toprağa gömülü halde bulundu. Ele geçirilen mühimmatlara el kondu.


Operasyonda R.D. isimli şahıs gözaltına alındı. R.D.’nin, 5 Haziran’da saat 13.00 sıralarında Honaz ilçesi Karaçay Mahallesinde öldürülen Hüseyin Eydir’in cinayetinde Fuat A.’ya silah temin ettiği tespit edildi.




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