Denizli’de jandarmadan silah ticareti operasyonu

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, il merkezinde silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 10 adet tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 18 adet değişik renklerde ahşap ve plastik kabze kapağı, 10 adet tabanca yapımında kullanılan çeşitli malzeme, 8 adet değişik şekillerde tabanca parçası, 5 adet tabanca yayı, 10 adet kurusıkı tabanca namlusu açmakta kullanılan malzeme, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca evin bahçesinde toprağa gömülü halde bulundu. Ele geçirilen mühimmatlara el kondu.

Operasyonda R.D. isimli şahıs gözaltına alındı. R.D.’nin, 5 Haziran’da saat 13.00 sıralarında Honaz ilçesi Karaçay Mahallesinde öldürülen Hüseyin Eydir’in cinayetinde Fuat A.’ya silah temin ettiği tespit edildi.